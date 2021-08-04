Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Черниговской областной государственной администрации (ОГА) бывшего замгендиректора по земельным и социальным вопросам «Укргаздобычи» Вячеслава Чауса. Об этом 4 августа сообщается на сайте Офиса президента Украины

Живой судья Чаус никому не нужен - Скориков © кадр из видео Украина.ру

Во время встречи в Офисе президента Зеленский вручил Чаусу служебное удостоверение и пожелал успеха в работе на новой должности.

Отмечается, что Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года. Имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой ОГА работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО «Укргаздобыча».

Фамилия Чаус на слуху на Украине уже несколько месяцев, поскольку однофамилиц нового главы области и бывший судья Днепровского районного суда Николай Чаус сначала пропал, а теперь «кочует» по правоохранительным органам.