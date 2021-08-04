Клименко отметил, что сила к мужчине не применялась.
«Мы их пока не можем назвать заложниками. Это два сотрудника управления государственной охраны предварительно и сотрудник Кабинета министров Украины, которые пытались с ним общаться», — заявил он.
Также Клименко отметил, что в руках у Прохнича была боевая граната РГН, однако была ли выдернута чека, он не уточнил. Мотив поступка установит следствие. Также следствие определит, где Прохнич взял боевую гранату.
В среду утром неизвестный ворвался в здание Кабмина с гранатой в руке. Он заявил, что ему все надоели, поэтому живым он не выйдет. При этом мужчина не выдвигал никаких требований. Полиция провела операцию со спецназом. Спустя полтора часа после захвата мужчину задержали. Уголовное производство будет открыто по четырем статьям.
В 13.00 традиционно в здании Кабмина соберется на заседание правительство.