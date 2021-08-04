Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что переговоры с захватчиком здания Кабмина Владимиром Прохничем велись около десяти минут, после чего он добровольно передал гранату, сдался и извинился. Об этом 4 августа он заявил в комментарии журналистам, который транслировали украинские телеканалы

Клименко отметил, что сила к мужчине не применялась.

«Мы их пока не можем назвать заложниками. Это два сотрудника управления государственной охраны предварительно и сотрудник Кабинета министров Украины, которые пытались с ним общаться», — заявил он.

СМИ сообщили имя захватчика Кабмина, его граната была боевой © Андрей Лубенский

В среду утром неизвестный ворвался в здание Кабмина с гранатой в руке. Он заявил, что ему все надоели, поэтому живым он не выйдет. При этом мужчина не выдвигал никаких требований. Полиция провела операцию со спецназом. Спустя полтора часа после захвата мужчину задержали. Уголовное производство будет открыто по четырем статьям.

В 13.00 традиционно в здании Кабмина соберется на заседание правительство.