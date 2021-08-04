Политический эксперт, депутат Верховной Рады Украины 5-7-го созывов

Спиридон Павлович Килинкаров родился в 1968 году в Луганске (УССР) в семье греческого происхождения.

Служил в Советской армии. Участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Килинкаров: На что готовы пойти украинские власти, чтобы вступить в НАТО? © Скриншот из видео Украина.ру

С 2001 года — член Коммунистической партии Украины. В 2004 году возглавил луганскую партийную ячейку КПУ.

Трижды избирался депутатом Рады от КПУ, в парламенте занимался вопросами социальной и региональной политики и евроинтеграции. С декабря 2012 года по ноябрь 2014 года возглавлял комитет ВР по вопросам строительства, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики.

Килинкаров рассказал, почему РФ не хочет задушить Украину санкциями © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

В июле 2014 года украинские СМИ заявили, что на даче Килинкарова бойцы батальона «Айдар» обнаружили два гранатомета российского производства и ящик гранат. Килинкаров обвинил участников штурма его дачного участка в запугивании его матери и разграблении дома.

В 2015 году был исключен из компартии за то, что выразил недоверие Петру Симоненко и его «Левой оппозиции».

Живет в Москве. Участвует в общественно-политических ток-шоу «Время покажет», «Вечер с Владимиром Соловьёвым», «60 минут», «Своя правда».