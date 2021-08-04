Спиридон Павлович Килинкаров родился в 1968 году в Луганске (УССР) в семье греческого происхождения.
Служил в Советской армии. Участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Окончил механический факультет Луганского машиностроительного института по специальности «инженер-технолог». Занимался бизнесом, связанным с автомобильным ремонтом. Работал начальником отдела по делам семьи и молодёжи. в Жовтневом райисполкоме Луганска.
С 2001 года — член Коммунистической партии Украины. В 2004 году возглавил луганскую партийную ячейку КПУ.
Трижды избирался депутатом Рады от КПУ, в парламенте занимался вопросами социальной и региональной политики и евроинтеграции. С декабря 2012 года по ноябрь 2014 года возглавлял комитет ВР по вопросам строительства, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики.
В 2012 году баллотировался на должность мэра Луганска, проиграл из-за нехватки 20 голосов, заявил о фальсификации результатов выборов.
В июле 2014 года украинские СМИ заявили, что на даче Килинкарова бойцы батальона «Айдар» обнаружили два гранатомета российского производства и ящик гранат. Килинкаров обвинил участников штурма его дачного участка в запугивании его матери и разграблении дома.
В 2015 году был исключен из компартии за то, что выразил недоверие Петру Симоненко и его «Левой оппозиции».
Живет в Москве. Участвует в общественно-политических ток-шоу «Время покажет», «Вечер с Владимиром Соловьёвым», «60 минут», «Своя правда».