Международный валютный фонд провоцирует огромный дефицит украинского бюджета, что эквивалентно построению финансовой пирамиды, убытки от которой лягут на плечи народа, сказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 3 августа в эфире телеканала «Первый независимый»

Украинская власть после госпереворота 2014 года стремительно наращивает долги перед международными кредиторами. Только в сентябре нужно выплатить более $3 млрд госдолга.

«Что касается системы траншей и меморандума с МВФ… Что очевидное вижу я? Это сверхдефицитный бюджет. 50% бюджета это заемные кредитные средства. Разве не ясно, что надо менять политику? МВФ не видит это? Прекрасно видит. Если он нас в свое время «нагибал» из-за 3% дефицита, а сейчас не видит вот этот громаднейший дефицит, это значит, что он проводит сознательную политику введения Украины в состояние банкротства полного. И выстраивает вместе с этими деятелями финансовую пирамиду», — заявил он.

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Азаров отметил, что, если бы средства «не были бы разворованы шайкой, а пошли бы на решения социальных вопросов и решение инфраструктурных вопросов», он мог бы приветствовать это решение.

В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около $5 млрд, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита в размере $2,1 млрд. Второй транш пока не перечислен.