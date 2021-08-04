Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский в разговоре с американским лидером Джозефом Байденом будет «шепелявить, а не кричать», как считает глава фракции монобольшинства в Верховной Раде Давид Арахамия. Об этом 3 августа он заявил в эфире телеканала «Первый независимый»

«Кто-то рассказывает, что он кричать на Байдена будет. Это просто полная собачья чушь. Зеленский, он как всегда, говорит своим шепелявым голосом. Хорошо, что он будет говорить на своем украинском языке, который он, кстати, не знает толком, и говорит очень примитивно. Потому что переводчик будет сглаживать всю ту чушь, которую он будет нести. И будет более-менее благопристойно говорить», — заявил Азаров.

Азаров назвал Зеленского «страшной ошибкой» © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

В целом, по словам Азарова, «как только государственный украинский деятель начинает поливать Россию, для американцев это как бальзам на душу».

Встреча Зеленского и Байдена запланирована в Вашингтоне на 30 августа.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что, по его ощущениям, Зеленский будет говорить с Байденом «на повышенных тонах».