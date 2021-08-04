«Кто-то рассказывает, что он кричать на Байдена будет. Это просто полная собачья чушь. Зеленский, он как всегда, говорит своим шепелявым голосом. Хорошо, что он будет говорить на своем украинском языке, который он, кстати, не знает толком, и говорит очень примитивно. Потому что переводчик будет сглаживать всю ту чушь, которую он будет нести. И будет более-менее благопристойно говорить», — заявил Азаров.
Также экс-премьер выразил уверенность, что Зеленский будет рассказывать якобы об агрессии России, что Байдена будет радовать, однако «дальше дело не пойдет».
В целом, по словам Азарова, «как только государственный украинский деятель начинает поливать Россию, для американцев это как бальзам на душу».
Встреча Зеленского и Байдена запланирована в Вашингтоне на 30 августа.
Ранее глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что, по его ощущениям, Зеленский будет говорить с Байденом «на повышенных тонах».