Мужчину, который захватил Кабмин с гранатой, зовут Владимир Прохнич, он воевал в Донбассе в рядах батальона «Айдар». Об этом 4 августа сообщили украинские «Вести»

«Террориста зовут Владимир Прохнич, он действительно воевал в батальоне «Айдар». Он уже задержан полицией. Граната была боевой. Ещё один вооруженный человек сегодня дошёл до «точки невозврата». Градус в обществе накаляется», — говорится в сообщении.

Захвативший Кабмин мужчина сдался полиции - СМИ © Андрей Лубенский

Полиция провела спецоперацию. К зданию Кабмина был направлен спецназ. Спустя полтора часа после «захвата» мужчину задержали. Стоит отметить, что в 13:00 традиционно в здании Кабмина соберется на заседание правительство.