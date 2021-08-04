«Террориста зовут Владимир Прохнич, он действительно воевал в батальоне «Айдар». Он уже задержан полицией. Граната была боевой. Ещё один вооруженный человек сегодня дошёл до «точки невозврата». Градус в обществе накаляется», — говорится в сообщении.
В среду утром неизвестный ворвался в здание Кабмина с гранатой в руке. Чека была выдернута. Он заявил, что ему все надоели, поэтому живым он не выйдет. При этом мужчина не выдвигал никаких требований.
Полиция провела спецоперацию. К зданию Кабмина был направлен спецназ. Спустя полтора часа после «захвата» мужчину задержали. Стоит отметить, что в 13:00 традиционно в здании Кабмина соберется на заседание правительство.