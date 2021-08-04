Специалисты перечислили представителей зодиакального круга, к которым в 2021 году вернется любовь из прошлого. Об этом 4 августа сообщает vesti-ua.net

Уже завтра: астрологи предсказали пять самых опасных дней августа © CC0, Pixabay Водолея, захотят избавиться от всех обид, которые накопились, а также получить новые впечатления. У них может возникнуть непреодолимое желание вернуть любовь, которая по каким-то причинам осталась в прошлом. Такая возможность появится в текущем году.

Если любовь вернется, астрологи советуют максимально наслаждаться своим счастьем и постараться сохранить отношения. Но предупреждают, что для этого нужно будет прикладывать определенные усилия.

Близнецы будут стоять перед очень сложным выбором: сохранять ли семью (которая почти распалась), или постараться вернуть любовь из прошлого. Однако астрологи считают, что после встречи с человеком, к которому Близнецы в прошлом питали сильные чувства, все станет ясно (семья уйдет на второй план). Они советуют прислушиваться к тому, что подсказывает сердце, и обещают, что тогда жизнь изменится к лучшему.

Люди, родившиеся под знаком Рака, давно хотели бы вернуть свою любовь из прошлого, но им что-то постоянно мешало. В этом году им не придется предпринимать усилий. Все сложится само собой, и долгожданная встреча произойдет в самом обыденном месте вроде транспорта или кафе.