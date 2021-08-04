Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании Кабинета министров Украины, такую информацию 3 августа сообщает канал «Украина 24»

Встреча Зеленского с Байденом пройдет без шантажа - Кулеба © Facebook, Dmytro Kuleba

В Киевской полиции эту информацию подтвердили, известно, что на место выехали правоохранители.

В комментарии к произошедшему депутат Ирпенского совета Антон Головенко заявил, что знает злоумышленника: он ветеран и инвалид войны.

«Человек контужен. Был сапером в "Айдаре". Оснований думать, что граната ненастоящая, у нас нет», — ссылаются местные СМИ на свои источники в МВД.