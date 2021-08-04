Известно, что мужчина держит в руках что-то похожее на гранату, утверждает, что живым из здания не выйдет, потому что его «все зае**ли».
В Киевской полиции эту информацию подтвердили, известно, что на место выехали правоохранители.
В комментарии к произошедшему депутат Ирпенского совета Антон Головенко заявил, что знает злоумышленника: он ветеран и инвалид войны.
«Человек контужен. Был сапером в "Айдаре". Оснований думать, что граната ненастоящая, у нас нет», — ссылаются местные СМИ на свои источники в МВД.