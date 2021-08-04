Украина в действительности никогда не управляла своим ядерным оружием, поэтому экс-президент страны Леонид Кучма принял в свое время единственно правильное решение, подписав меморандум об отказе от ядерного статуса государства. Об этом 3 августа бывший премьер Николай Азаров заявил в эфире телеканала «Первый независимый»

Обиженный мальчик: психолог объяснил слова Арахамии о «шантаже всего мира» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Давидом Арахамией, который заявил, что первый президент Леонид Кравчук сделал фундаментальную для страны ошибку, отказавшись от ядерного статуса. Экс-премьер напомнил, что меморандум подписал второй президент Леонид Кучма.

«Арахамия по матчасти слабоват так же, как и во многом другом… Украина до 1994 года реально не управляла никакими ядерными баллистическими ракетами. Весь механизм управления был сосредоточен в Москве… А шантажировать… Да кто бы тебе, Арахамия, позволил бы шантажировать. Ты только рот бы открыл на эту тему, тебя бы завтра же убрали… На мой взгляд, Кучма не мог ни влево, ни вправо пойти в тот момент. Он принял единственно возможное решение», — заявил Азаров.

Также Азаров заявил, что прекрасно помнит то время, когда американцы и англичане жестко требовали от Украины избавиться от ядерного оружия. По его словам, это было не пожелание, а жесткое ультимативное требование, которое мотивировалось простым фактором — боязнью «расползания» ядерного оружия.

Кроме того, Азаров отметил, что ни тогда, ни сейчас американцы не верят ни в какую управленческую элиту Украины. Они не доверяют Украине мировую безопасность. Он отметил, что по прошествии почти 17 лет это решение по-прежнему выглядит как единственно возможное.

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Своим согласием страны подтвердили обязательство воздерживаться от посягательств на территориальную целостность или политическую независимость Украины. Они также обязались никогда не применять любое оружие против Украины.