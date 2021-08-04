Бывший руководитель Офиса президента Украины, адвокат Андрей Богдан предложил скандальному судье Николаю Чаусу сотрудничество, за это он пообещал ему личную защиту. Об этом Богдан написал на своей странице в Facebook 3 августа

Богдан предложил Чаусу «сдать всех».

«Николай Алексеевич, а помните, как все начиналось??? Давайте так, я вас защищаю, а вы всех сдаете в обмен на свободу? И тех, и этих))) Осень придет, всех посадим!!!» — написал он.

Как сообщают украинские СМИ, в 2016 году близкое окружение тогдашнего президента Петра Порошенко могло организовать вывоз судьи в Молдавию. Предположительно, в 2021 году похищение Чауса могли организовать люди из окружения Владимира Зеленского — якобы для того, чтобы тот дал показания против Порошенко.

Ну очень нужный судья. Как из-за Чауса рассорились НАБУ и СБУ, а Санду негодовала © Николай Чаус/Фейсбук Николая Чауса похитили в центре Кишенева в апреле 2021 года. Молдавские правоохранители идентифицировали похитителей бывшего судьи и считают, что к его исчезновению причастны украинские разведчики. В Минобороны причастность к инциденту отрицают.

На родине Чауса подозревают в коррупции, в 2016 году он был объявлен в международный розыск. Он пытался получить политическое убежище в Молдавии, решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.