Богдан предложил Чаусу «сдать всех».
«Николай Алексеевич, а помните, как все начиналось??? Давайте так, я вас защищаю, а вы всех сдаете в обмен на свободу? И тех, и этих))) Осень придет, всех посадим!!!» — написал он.
Как сообщают украинские СМИ, в 2016 году близкое окружение тогдашнего президента Петра Порошенко могло организовать вывоз судьи в Молдавию. Предположительно, в 2021 году похищение Чауса могли организовать люди из окружения Владимира Зеленского — якобы для того, чтобы тот дал показания против Порошенко.
Украинского судью Николая Чауса похитили в центре Кишенева в апреле 2021 года. Молдавские правоохранители идентифицировали похитителей бывшего судьи и считают, что к его исчезновению причастны украинские разведчики. В Минобороны причастность к инциденту отрицают.
На родине Чауса подозревают в коррупции, в 2016 году он был объявлен в международный розыск. Он пытался получить политическое убежище в Молдавии, решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.