Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что история с похищением экс-судьи Днепровского районного суда Николая Чауса не достойна такого большого внимания, поскольку таких судей-жуликов на Украине целое поле. Об этом 3 августа он заявил в эфире телеканала «Первый независимый»

«Вообще ситуация достойна пера Гоголя, Чехова. Это просто невероятно. Жулик-судья, каких не мало в Украине было и при нас… Но после нас это поле просто расцвело жуликами. Этот жулик совершал какие-то махинации. К этим махинациям, совершенно очевидно, был причастен [Петр] Порошенко. Все, что связано с этим судьёй Чаусом уже все забыли. Что он там какие-то банки с каким-то там золотом и деньгами прятал у себя в огороде, и нес какую-то чушь. Вот сейчас у людей спроси, кто такой Чаус, ответят только то, что его похищали», — заявил Азаров.

По его словам, дело Чауса — это яркая характеристика того, что «власть ничего другого не умеет». Все это, подчеркнул бывший премьер «не достойно государства, государственных структур, народа Украины».

Чаус, который обвиняется во взяточничестве, пропал в апреле. Его искали в Молдавии. В мае он записал видеообращение и заявил, что с ним якобы все в порядке. При этом о своем месте пребывании он не сообщил. Его жена Светлана отметила, что на видео ее муж выглядит болезненно и одет в чужую одежду. Правоохранительные органы Молдавии установили, что Чаус находится на территории Украины, предположительно в руках силовиков. Кость Бондаренко: Чем закончится шпионский роман с Чаусом в главной роли © кадр видео Украина.ру

В конце июля экс-судья объявился в сельсовете Винницкой области в одних трусах. Он обратился в полицию, однако уже через несколько часов правоохранители его задержали. Почти сразу у полиции Чауса «отбили» сотрудники СБУ.

Судья и два силовых ведомства страны НАБУ и СБУ стали героем мемов и шуток. В настоящее время к Чаусу приковано больше внимания, чем в 2016 году, когда детективы антикоррупционного бюро нашли банку с деньгами в огороде судьи.