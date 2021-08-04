Украинская власть уже не знает, на чем пропиариться перед ультранационалистическим электоратом, и поэтому устраивает такие провокации, вроде сноса памятника советским солдатам во Львове. Об этом рассказал независимый украинский журналист Руслан Коцаба в интервью изданию Украина.ру

Руслан Коцаба: кто он © Facebook, Руслан Коцаба

Эксперт подчеркнул, что это просто низко — воевать с бездушным бетоном.

«Во Львове любят говорить про унитарное независимое государство и про необходимость вернуть Донбасс. Но какой пример мы подаем нашим братьям-украинцам на Донбассе, когда они видят, что творится у нас во Львове, якобы «демократическом Пьемонте»? Без единого документа или решения сессии они его снесли», — указал Коцаба.

Абсурд ситуации в том, что в этом цивилизованном мире, куда Украина вроде как стремится, стоят памятники абсолютно разным деятелям, даже если они друг друга убивали, потому что это часть истории, считает публицист.

Собеседник издания добавил, что если украинская власть действительно хочет войти в историю «передом, а не задом», необходимо наложить табу на все эти переименования и снос памятников, потому что все это используется для того, чтобы поссорить людей.

Полностью интервью можно прочитать здесь.