Во Львове окончательно уничтожили мемориал на Холме Славы — памятник погибшим солдатам Великой Отечественной войны. Его вандализация началась сразу по итогам Евромайдана. Тридцатиметровую стелу, которая венчала мемориальный комплекс, торжественно повалили еще несколько лет назад, а затем разрушали памятник по частям — при поддержке местных чиновников, которые приняли решение об уничтожении «оккупационного монумента». Хотя он формально не подпадал под действие закона о так называемой "декоммунизации".
Эксперт подчеркнул, что это просто низко — воевать с бездушным бетоном.
«Во Львове любят говорить про унитарное независимое государство и про необходимость вернуть Донбасс. Но какой пример мы подаем нашим братьям-украинцам на Донбассе, когда они видят, что творится у нас во Львове, якобы «демократическом Пьемонте»? Без единого документа или решения сессии они его снесли», — указал Коцаба.
Абсурд ситуации в том, что в этом цивилизованном мире, куда Украина вроде как стремится, стоят памятники абсолютно разным деятелям, даже если они друг друга убивали, потому что это часть истории, считает публицист.
Собеседник издания добавил, что если украинская власть действительно хочет войти в историю «передом, а не задом», необходимо наложить табу на все эти переименования и снос памятников, потому что все это используется для того, чтобы поссорить людей.
Полностью интервью можно прочитать здесь.