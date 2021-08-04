«У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства», — написал Кулеба.
По его словам, Зеленский поедет в США «в сильной позиции, сразу после масштабной в истории Украины международного события: учредительного саммита "Крымской платформы", на который в Киев приедут более трех десятков наших партнеров, в т.ч. высокая делегация из США».
Кулеба добавил, что уже находится в США вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, где они готовят первый официальный визит Зеленского в Америку, который состоится 30 августа по приглашению Байдена.