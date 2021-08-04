Какие бы ни были подняты темы на встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, в их беседе не будет «повышенных тонов». Об этом 4 августа заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Facebook

Ищенко объяснил, правда ли Украина передала Крым России под давлением США © РИА Новости, Нина Зотина

По его словам, Зеленский поедет в США «в сильной позиции, сразу после масштабной в истории Украины международного события: учредительного саммита "Крымской платформы", на который в Киев приедут более трех десятков наших партнеров, в т.ч. высокая делегация из США».

Кулеба добавил, что уже находится в США вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, где они готовят первый официальный визит Зеленского в Америку, который состоится 30 августа по приглашению Байдена.