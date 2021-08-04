Организаторы конкурса «Вкусы России», учрежденного Минсельхозом в честь Дня арбуза, назвали самые необычные рецепты из гигантской ягоды, передало 3 августа РИА Новости

Тайны украинского языка: почему гарбуз – это вовсе не арбуз © СС0, Pixabay

Еще одно блюдо, поражающее воображение — жареные в кляре арбузы. Для их приготовления необходимо поочередно погрузить каждый кусочек арбуза в кляр и пожарить во фритюре до золотистого цвета, после чего присыпать сахарной пудрой и украсить веточками мяты. Также россиянам посоветовали делать торт из арбуза — для этого очищенную поверхность арбуза нужно покрыть кремом и украсить.

Специалисты предупреждают, что во время COVID-19 и восстановления после болезни злоупотреблять арбузами не стоит из-за высокого содержания сахара в виде фруктозы. В небольших дозах арбуз полезен для перенесших заболевание из-за антиоксидантной защиты и витамина С.