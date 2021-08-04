«На территории Украины будут открыты участки: в посольстве в Киеве, в консульствах в Одессе, Львове и Харькове, где смогут проголосовать наши граждане», — сказала Памфилова.
По ее словам, у получивших российское гражданство в упрощенном порядке жителей Донбасса есть возможность приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и там проголосовать.
«В том числе для них есть возможность дистанционно проголосовать, если они верифицированы на портале госуслуг», — подчеркнула сПамфилова.
Всего планируется открыть 348 зарубежных участков для голосования в большинстве стран мира, за исключением нескольких стран: Йемена, Ливии и Грузии.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.