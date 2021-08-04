На территории Украины на выборах в Госдуму откроют избирательные участки в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, а на территории Донецкой и Луганской Народных Республик их не будет. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, передает 4 августа РИА Новости

Выборы в Госдуму-2021: как проголосуют полмиллиона избирателей Донбасса © Скриншот из видео Украина.ру

По ее словам, у получивших российское гражданство в упрощенном порядке жителей Донбасса есть возможность приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и там проголосовать.

«В том числе для них есть возможность дистанционно проголосовать, если они верифицированы на портале госуслуг», — подчеркнула сПамфилова.

Всего планируется открыть 348 зарубежных участков для голосования в большинстве стран мира, за исключением нескольких стран: Йемена, Ливии и Грузии.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.

Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.