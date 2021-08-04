Вскоре после завершения строительства газопровода «Северный поток-2» Россия сможет наказать Украину. Об этом на днях сообщил обозреватель Джон Рюль в статье для журнала The National Interest

Война за «Северный поток 2» продолжается: эксперт Юшков объяснил, почему Украина обвиняет «Газпром» в росте цен на газ в Европе © РИА Новости, Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Обозреватель считает, что «Северный поток-2» якобы ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность Центральной и Восточной Европы, в частности, Украины и Польши. В The National Interest отмечают, что страны Европейского союза благодаря данному проекту остаются все также зависимы от поставок газа из России.

Ранее экс-глава правления компании «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал причины провала Украины в борьбе с «Северным потоком-2». По его мнению, это обусловлено потерей Киевом статуса «любимца» США. Он подчеркнул, что Вашингтон ничего не должен Украине, но активно помогал после майдана именно в силу того, что страна была «любимцем» президента, в тот момент — вице-президента, Соединенных Штатов Джо Байдена.