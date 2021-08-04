В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины заявили о готовности оказать помощь семье белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, передал 3 августа Telegram-канал бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской

Бегунья Тимановская попросила убежища в Польше © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк отмечается, что представители МИД поддерживают связь с мужем спортсменки Арсением Зданевичем, который сейчас находится в Киеве.

На прошлой неделе Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио. В качестве причины было указано ее эмоционально-психологическое состояние. За несколько дней до этого Тимановская раскритиковала белорусских спортивных чиновников. Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что спортсменку попытались насильно вывезти из Токио, однако позже правительство Японии сообщило, что она в безопасности. После этого Тимановская получила польскую визу. Муж Тимановской заверил , что они с женой преданы спорту и никогда не интересовались оппозиционным движением. После этого он спешно покинул Минск и улетел в Киев.

Тихановская заявила, что ситуация с легкоатлеткой доказала факт давления на белорусских спортсменов со стороны режима президента Александра Лукашенко. Она добавила, что каждый белорус рискует стать заложником, если решится открыто заговорить о реальном положении дел в стране.