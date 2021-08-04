Украина должна вновь стать «устричным гигантом». Об этом 3 августа заявил глава украинской партии «Слуга народа» Александр Корниенко, сообщили на сайте политической силы

Икра и устрицы отменные: Седокова в разгар эпидемии похвасталась походом в театр © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк посетил устричную ферму «Устрицы Скифии» в Николаевской области.

Он вспомнил, что во времена Российской империи юг Украины «был местом выращивания аквакультур, которые экспортировали на весь мир». Корниенко призвал вернуть стране былую славу и активно взращивать подобные предприятия. В частности, он предложил обсудить создание в республике соответствующего туристическо-промышленного кластера.

Ранее депутат Рады от оппозиционной партии Илья Кива заявлял, что на Украине наступила «эпоха голода и нищеты».