Вместе с однопартийцами депутат Верховной Рады посетил устричную ферму «Устрицы Скифии» в Николаевской области.
Он вспомнил, что во времена Российской империи юг Украины «был местом выращивания аквакультур, которые экспортировали на весь мир». Корниенко призвал вернуть стране былую славу и активно взращивать подобные предприятия. В частности, он предложил обсудить создание в республике соответствующего туристическо-промышленного кластера.
Ранее депутат Рады от оппозиционной партии Илья Кива заявлял, что на Украине наступила «эпоха голода и нищеты».