Грузинская оппозиционная политическая партия «Альянс патриотов Грузии» на днях обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину. Текст открытого письма опубликовала один из лидеров партии Ирма Инашвили на своей странице в Facebook

Грузия заявила о дефиците доверия в отношениях с Украиной © РИА Новости, Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанк

«Господин президент, мы обращаемся к вам в надежде на ваше содействие в деле возобновления нашего сотрудничества в рамках Государственной думы, Совета Федерации и администрации президента РФ. Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов, что в целом будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон», — сказано в тексте письма.

Авторы документа указали, что сейчас контакты Грузии с российской Госдумой, Совфедом и администрацией президента полностью «заморожены» при том, что это «совершенно точно не входит в интересы» страны. Так, по результатам опроса, проведенного в 2020 г., 75,8% жителей страны высказались за диалог с Россией, а 69,7% поддержали военный нейтралитет Грузии, резюмировали в письме.

В то же время в комментариях к письму Инашвили отметила, что правящая партия «Грузинская мечта» «давно ни во что не ставит волю грузинского народа». Она выразила обеспокоенность в связи с учениями НАТО в Грузии и заявлениями России о намерении принять ответные военно-технические меры.

Также Инашвили заявила о сговоре партий «Грузинская мечта» и «Национальное движение», действиями которых, по ее словам, управляют США.

Она резюмировала, что Москве и Тбилиси необходимо «разрядить напряжение, восстановить диалог на всех уровнях, возобновить культурно-социальные отношения и, что важно, открыть информационное пространство с обеих сторон», чтобы найти общий язык.

Позднее она заявила о готовности приехать в Москву для проведения переговоров с российскими политиками для защиты своей страны. Она подчеркнула, что ее партия идет путем, который принесет благо Грузии.