Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 3 августа в эфире телеканала NewsOne назвал украинского президента Владимира Зеленского «страшной ошибкой»

«Это дураком надо быть»: Азаров посоветовал украинцам не ждать распада РФ © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«В того же Зеленского вглядитесь. Вы что считаете, что это ваш президент? Что это лидер нации?» — задался он вопросом.

Бывший премьер также отметил, что в стране отсутствует политическая элита. Он привел в качестве примера судей и прокуроров, ответственных за преследование лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Азаров подчеркнул, что более убогих физиономий он не встречал. При этом политик заявил, что «хотелось бы какой-то интеллигентности, признаков мышления, сообразительности».

Ранее Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о круглосуточном домашнем аресте Медведчука до 7 сентября.

Медведчук находится под домашним арестом с 13 мая. До этого офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении оппозиционера в государственной измене и хищении государственных ресурсов. Его обвиняют в передаче сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создании вербовочной сети, перерегистрации украинского месторождения в Крыму на российскую фирму и нарушении законов и обычаев войны.