Политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что опасается провала отопительного сезона из-за лжи президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 3 августа он заявил в эфире телеканала «Наш»

Ключевым обманом Корнейчук назвал утверждение Зеленского о том, что на Украину поступает европейский газ. Он напомнил, что физически это невозможно, поскольку газ в Европу поступает только в одну сторону из России в Европу по территории Украины.

«У нас есть российский газ из транзитной трубы… Зимой не будет газа, не будет отопительного сезона… И (Петр) Порошенко, и Зеленский нам скармливали байки, что у нас есть европейский газ, у нас все нормально. Так вот, эти байки скоро закончатся», — сказал он.