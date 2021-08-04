Ключевым обманом Корнейчук назвал утверждение Зеленского о том, что на Украину поступает европейский газ. Он напомнил, что физически это невозможно, поскольку газ в Европу поступает только в одну сторону из России в Европу по территории Украины.
«У нас есть российский газ из транзитной трубы… Зимой не будет газа, не будет отопительного сезона… И (Петр) Порошенко, и Зеленский нам скармливали байки, что у нас есть европейский газ, у нас все нормально. Так вот, эти байки скоро закончатся», — сказал он.
Ранее экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк призвал Совет национальной безопасности и обороны страны подойти к вопросу энергетической безопасности системно, а не со стороны снижения тарифов, поскольку в противном случае Украина войдет в зимний сезон энергетически неподготовленной.