И Германия, и Франция стоят на точке зрения, что Киеву нужно имплементировать формулу Штайнмайера в свое законодательство. В этом документе сказано, что Украина обязана дать Донбассу автономию, что это главенствующий момент реализации этих Минских соглашений. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Джордж Кент сделал прямо противоположное заявление, что американцы возражают против этой формулы.

После этого, и после того, как будет действительно дана этим регионам автономия, когда там пройдут выборы, когда появятся губернаторы местные, которые будут уже напрямую говорить с Киевом, и которые будут признаны Киевом, центральной властью, вот тогда Россия должна будет полностью вывести всех своих советников, пояснил эксперт.

«Плюс предоставить возможность украинским пограничникам полностью контролировать, взять под контроль границу между Украиной и Россией, фактически в Донбассе. Украина не соглашается с этой формулой, и считает, что в первую очередь она должна иметь возможность контролировать весь регион, и тогда она обещает провести там некие такие выборы, и придать ее некой такой автономизации. Процесс зашел действительно в тупик», — указал Рар.

Германия и Франция в открытую не критикуют Украину, потому что считают, что она действительно жертва агрессии со стороны России, как на Западе пишут с 2014 года, но в то же самое время немцы очень законопослушные (что подписано, то подписано), и понимают, что Украина должна сделать здесь очень важный шаг в сторону предоставления этой автономии, заключил собеседник издания.

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