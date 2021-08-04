Третий этап административно-территориальной реформы серьезно повлияет на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал украинский политолог Руслан Бизяев

Приняв уникальный документ, власти Украины расписались в полной зависимости от Запада © REUTERS, Gleb Garanich

«В этом плане Украину вообще ждут глобальные тектонические сдвиги на протяжении 2-3 лет… Я так понимаю, речь идет о сокращении областей, введении должности префекта, при этом больше полномочий будет у объединенных территориальных громад (ОТГ) и у районов», — рассказал политолог.

Он отметил, что под ранние этапы реформы «были заточены» Минские соглашения, но концепция 2014-2019 годов устарела, формируется социальный запрос на изменения, который отразится в новых политических решениях.

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