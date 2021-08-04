Первый министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что после попадания в плен к националистическому батальону «Азов» его били, когда у него за спиной были связаны руки и ноги

Игорь Хакимзянов: «Азовцы» тушили об меня окурки, кололи ножом и душили пластиковым пакетом © rus.team Олег Ляшко. В сентябре 2014 года в рамках обмена пленными возвратился в Донецк. Выразил готовность выступить в ЕСПЧ как свидетель на стороне России, которая подала иск против Украины, в том числе и по поводу пыток.

Он также рассказал, что нацисты применяли удушение с помощью пластикового пакета, тушили о голый торс окурки и наносили штык-ножом колющие удары по бедру.

«Когда на меня надевали пакет и я пытался или его прокусывать, или задерживать воздух, то меня попросту били по ребрам, чтобы я этого не делал, чтобы не успевал задерживать воздух. Когда все-таки им удается натянуть пакет и его стянуть, то тебя доводят до потери сознания. После того как ты приходишь в себя, экзекуцию повторяют вновь. Во время пытки допрашивающие пытаются из тебя вытянуть нужную им информацию», — вспоминает Хакимзянов.

Когда его привезли в Киев, чтобы посадить в СИЗО, то там его даже не хотели принимать, так как он был весь в крови, с очевидными следами пыток, при этом сильно хромал.

Собеседник издания добавил, что все, кто прошел через украинские тюрьмы, подвергались таким пыткам.

Полностью интервью можно прочитать здесь.