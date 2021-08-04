Первый министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что попал в плен к националистическому батальону «Азов» 6 мая 2014 года в Мариуполе, где на тот момент находился

Игорь Хакимзянов: «Азовцы» тушили об меня окурки, кололи ножом и душили пластиковым пакетом © rus.team

Его людям поступила информация, что украинцы захватили одного из гражданских и везли его на допрос, поэтому они устроили засаду, но, к сожалению, в силу отсутствия информации не рассчитали правильно свои силы.

«Они были на трех автобусах, вооружены современным оружием, в том числе и снайперскими винтовками. А у нас было только стрелковое оружие и пулемет, который, как выяснилось потом в бою, сильно барахлил. В итоге меня захватили в плен, а моего близкого товарища Олега Штепа убил снайпер», — вспоминает Хакимзянов.

Человек, попадавший тогда в плен, проходил несколько этапов психологической и физической обработки, его начинают прессовать, уже когда грузят в транспортное средство, чтобы везти на допрос, а когда он оказывается на подвале, то его начинают более предметно допрашивать с применением пыток, заключил собеседник издания.

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