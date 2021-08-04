Игорь Хакимзянов — первый министр обороны ДНР. Один из активных деятелей Русской весны. В начале мая 2014 года был взят в плен украинскими вооруженными подразделениями в Мариуполе. Есть видео, на котором его в хамской и развязной манере допрашивает Олег Ляшко. В сентябре 2014 года в рамках обмена пленными возвратился в Донецк. Выразил готовность выступить в ЕСПЧ как свидетель на стороне России, которая подала иск против Украины, в том числе и по поводу пыток.
Его людям поступила информация, что украинцы захватили одного из гражданских и везли его на допрос, поэтому они устроили засаду, но, к сожалению, в силу отсутствия информации не рассчитали правильно свои силы.
«Они были на трех автобусах, вооружены современным оружием, в том числе и снайперскими винтовками. А у нас было только стрелковое оружие и пулемет, который, как выяснилось потом в бою, сильно барахлил. В итоге меня захватили в плен, а моего близкого товарища Олега Штепа убил снайпер», — вспоминает Хакимзянов.
Человек, попадавший тогда в плен, проходил несколько этапов психологической и физической обработки, его начинают прессовать, уже когда грузят в транспортное средство, чтобы везти на допрос, а когда он оказывается на подвале, то его начинают более предметно допрашивать с применением пыток, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.