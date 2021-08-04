О бойкотировании олимпийских игр говорить легко с точки зрения обывателя, но России нужно учитывать интересы спортсменов, на которых работает целая команда (тренеры и врачи). Об этом рассказал спортивный обозреватель Олег Лыткин в интервью изданию Украина.ру

Спортивный обозреватель Олег Лыткин: Если пройдет еще несколько таких олимпиад, турниру придет конец © Facebook, Вячеслав Панин Мария Захарова ранее отреагировала на резкие высказывания иностранных СМИ на участие российских атлетов на Олимпиаде-2020 в Токио. По ее словам, это похоже на беснование.

Эксперт пояснил, что решение бойкота олимпиады было бы ударом по своим, поэтому Россия была вынуждена пойти на выступление в нейтральном статусе без своего флага и гимна.

«С точки зрения обывателя было бы проще всего послать их куда подальше из-за всех этих издевательств. Это было бы красиво, как разворот самолета Примакова. Но нужно понимать, что за этим последовали бы некие санкции. Сейчас не 1980 и не 1984 год, все гораздо жестче, и был бы риск пропустить следующую Олимпиаду», — указал Лыткин.

Вообще должны последовать большие изменения в олимпийском движении, иначе оно рискует погаснуть, заключил собеседник издания.

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