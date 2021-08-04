Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отреагировала на резкие высказывания иностранных СМИ на участие российских атлетов на Олимпиаде-2020 в Токио. По ее словам, это похоже на беснование.
Эксперт пояснил, что решение бойкота олимпиады было бы ударом по своим, поэтому Россия была вынуждена пойти на выступление в нейтральном статусе без своего флага и гимна.
«С точки зрения обывателя было бы проще всего послать их куда подальше из-за всех этих издевательств. Это было бы красиво, как разворот самолета Примакова. Но нужно понимать, что за этим последовали бы некие санкции. Сейчас не 1980 и не 1984 год, все гораздо жестче, и был бы риск пропустить следующую Олимпиаду», — указал Лыткин.
Вообще должны последовать большие изменения в олимпийском движении, иначе оно рискует погаснуть, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.