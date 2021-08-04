Ранее СМИ опубликовали статистику о том, сколько денег те или иные постсоветские государства заплатят своим спортсменам за золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Первое место заняла Грузия, которая готова наградить победителей суммой в 322 тысячи долларов. Также своих спортсменов высоко оценивают Казахстан и Азербайджан — 250 и 248 тысяч. Украина и Белоруссия готовы потратить по 125 и 129 тысяч. Россия занимает предпоследнее место (54 тысячи).
Если бы Грузия завоевала хоть одну золотую медаль, им бы уже это было за счастье, в то время как Россия изначально планировала завоевать около 20 медалей, пояснил эксперт.
«Просто у Грузии не так много шансов выиграть, поэтому их призовой фонд именно таков. У российской команды гораздо больше шансов собрать большое количество медалей, и этим объясняется такой порядок цифр», — указал Лыткин.
Возможно, кому-то такая награда покажется недостаточной по сравнению с зарплатами футболистов или хоккеистов, но спортсмены приписаны к своим федерациям, и, возможно, кто-то получит деньги от местных властей, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.