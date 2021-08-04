Грузия располагает самым большим призовым фондом за золотые медали на Олимпиаде, потому что изначально у ее спортсменов не было много шансов на победу. В отличие от России. Об этом рассказал спортивный обозреватель Олег Лыткин в интервью изданию Украина.ру

Спортивный обозреватель Олег Лыткин: Если пройдет еще несколько таких олимпиад, турниру придет конец © Facebook, Вячеслав Панин

Если бы Грузия завоевала хоть одну золотую медаль, им бы уже это было за счастье, в то время как Россия изначально планировала завоевать около 20 медалей, пояснил эксперт.

«Просто у Грузии не так много шансов выиграть, поэтому их призовой фонд именно таков. У российской команды гораздо больше шансов собрать большое количество медалей, и этим объясняется такой порядок цифр», — указал Лыткин.

Возможно, кому-то такая награда покажется недостаточной по сравнению с зарплатами футболистов или хоккеистов, но спортсмены приписаны к своим федерациям, и, возможно, кто-то получит деньги от местных властей, заключил собеседник издания.

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