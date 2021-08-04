Если Россия действительно будет использовать свои энергетические возможности в качестве геополитического оружия, это будет контрпродуктивно. Поэтому не надо поддаваться на разного рода провокации. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Алексей Миллер ранее заявил, что «Газпром» готов увеличить транзитные обязательства перед Украиной выше текущих, если это будет экономически обосновано. В ответ на это Витренко сказал, что «Газпром» якобы пытается навязать Украине не только транзит, но и покупку газа по завышенным ценам после 2024 года. В «Газпроме» ответили, что никто не предлагал Украине покупать российский газ, а комментарий Миллера был адресован партнерам из стран ЕС, в первую очередь немецким.

Эксперт отметил, что когда польские рыболовецкие шхуны пытались таранить судно-трубоукладчик «Северного потока-2», Россия правильно сделала, увеличив число сопровождающих кораблей.

По его словам, если бы Россия использовала военные суда для защиты трубоукладчика, Польша говорила бы говорили, что это не экономический проект, а военно-политический, и что Россия якобы поставит вдоль газопровода свои военные суда для захвата Балтийского моря.

«Россия правильно сделала. Она просто выставила побольше судов сопровождения, чтобы они могли борта подставлять, но военные корабли не вывела. Оказалось, что это выигрышная стратегия, так как санкции введены не были, все работает. Первую нитку построили, вторую нитку должны достроить до конца августа», — констатировал Юшков.

Разного рода провокации — это обычное явление для политики. Надо просто грамотно на них отвечать, а не биться в истерике, заключил собеседник издания.

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