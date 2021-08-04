Россия очень грамотно поступила во время укладки первой нитки «Северного потока – 2», когда польское рыболовецкое судно попыталось затаранить трубоукладчик. Одно из судов сопровождения успело подставить борт, и шхуна врезалась в него. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Андрей Минин заявлял, что строительный флот «Северного потока — 2» подвергается регулярным провокациям иностранных гражданских и военных судов, которые создают прямую угрозу безопасности судов проекта. По его словам, наблюдаются спланированные провокации с использованием как рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов.

Все это было сделано с целью, чтобы Россия применила военные корабли и защищала «СП-2», поскольку еще до строительства Польша продвигала тезис о том, что «СП-2» — это всего лишь ширма и Россия потом якобы поставит вдоль газопровода свои военные суда для захвата Балтийского моря, пояснил эксперт.

«И если бы Россия использовала военные суда для защиты трубоукладчика, они бы говорили, что это не экономический проект, а политический. Россия правильно сделала. Она просто выставила побольше судов сопровождения, чтобы они могли борта подставлять, но военные корабли не вывела», — считает Юшков.

Оказалось, что это выигрышная стратегия, так как санкции введены не были, все работает, первую нитку построили, вторую нитку должны достроить до конца августа, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.