Россия использовала бы свои энергетические возможности в качестве оружия, если бы пригрозила отключить газ в обмен на снятие санкций, но она этого не делает, в отличие от своих западных партнеров. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Алексей Миллер ранее заявил, что «Газпром» готов увеличить транзитные обязательства перед Украиной выше текущих, если это будет экономически обосновано. В ответ на это Витренко сказал, что «Газпром» якобы пытается навязать Украине не только транзит, но и покупку газа по завышенным ценам после 2024 года. В «Газпроме» ответили, что никто не предлагал Украине покупать российский газ, а комментарий Миллера был адресован партнерам из стран ЕС, в первую очередь немецким.

Эксперт пояснил, что возможность ввода санкций за применение некоего геополитического энергооружия не является результатом переговоров между США и Германией по вопросу «Северного потока-2», так как это всегда было.

По его словам, если бы Россия заявила о том, что соседняя страна должна сделать то-то и то-то в политической сфере, иначе мы ей отключат газ и оставят без нефти, то за это были бы санкции, но это общепринятая практика.

«Другое дело, что Россия никогда этого оружия не использовала, в отличие от США, которые заявляли, что в их газе есть молекулы свободы. Тот же Трамп говорил, что если страна является членом НАТО, то она должна закупать газ у другого члена НАТО (по сути США). Это они политизируют газ, а Россия этим не занимается», — подчеркнул Юшков.

Именно поэтому мы будем наблюдать все более абсурдные заявления, когда любые мелочи будут трактоваться в качестве стратегии России по уничтожению энергетическим оружием всего мира, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.