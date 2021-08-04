Логика претензий главы «Нафтогаза» Юрия Витренко к «Газпрому» может состоять в том, что, если не будет транзита, не будет и виртуального реверса. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Алексей Миллер ранее заявил, что «Газпром» готов увеличить транзитные обязательства перед Украиной выше текущих, если это будет экономически обосновано. В ответ на это Витренко сказал, что «Газпром» якобы пытается навязать Украине не только транзит, но и покупку газа по завышенным ценам после 2024 года. В «Газпроме» ответили, что никто не предлагал Украине покупать российский газ, а комментарий Миллера был адресован партнерам из стран ЕС, в первую очередь немецким.

Эксперт уточнил, что тогда надо будет либо физически искать газ в Европе и физически осуществлять реверс, либо заказывать у европейцев те объемы, которые Украина покупает.

«Они будут заходить из России на Украину и там оставаться. Транзита не будет, и получится, что просто-напросто газ из России приходит на Украину и есть посредники. Но это же опасно, потому что тогда украинские потребители, у которых постоянно растут тарифы, могут задаться вопросом: зачем нужен посредник, если газ все равно российский? Никто не хочет, чтобы эта схема стала настолько явной. Это политически рискованно, потому что потребитель не захочет оплачивать эти игры в газовую независимость», — рассуждает Юшков.

И Витренко говорит, что если Киев будет физически искать газ в Европе, когда транзита не станет, то это будет еще дороже, потому что надо будет оплачивать доставку этого газа, возможно, перестраивать ГТС, и газ подорожает, пояснил специалист.

То есть это не «Газпром» дорогой газ предлагает, а будущее приведет к тому, что газ может оказаться для Украины еще дороже, заключил собеседник издания.

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