Для России нет жизненно важной задачи именно «осушить» украинский транзит газа. Это вопрос экономический. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Алексей Миллер ранее заявил, что «Газпром» готов увеличить транзитные обязательства перед Украиной выше текущих, если это будет экономически обосновано. В ответ на это глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сказал, что «Газпром» якобы пытается навязать Украине не только транзит, но и покупку газа по завышенным ценам после 2024 года. В «Газпроме» ответили, что никто не предлагал Украине покупать российский газ, а комментарий Миллера был адресован партнерам из стран ЕС, в первую очередь немецким.

Эксперт пояснил, что все обходные газопроводы («СП-1», «СП-2», «Турецкий поток», «Ямал-Европа») для «Газпрома» выгоднее, потому что они принадлежат ему, и потому что они короче, в то время как на Украине все принадлежит государству.

«Европейцы спрашивают: сохраните ли вы транзит газа через Украину после 2024 года? А Миллер отвечает: все зависит от потребителя. Сколько Европа будет потреблять российского газа. Чем больше европейцы будут закупать газа, тем больше вероятность, что газ не влезет во все обходные газопроводы и придется заполнять украинскую ГТС», — уточнил Юшков.

Что касается слов Витренко, то никто не предлагал ему возобновлять прямые поставки газа из России, поскольку всех устраивают действующие схемы, когда Киев закупает российское голубое топливо по виртуальному реверсу через российских посредников, заключил собеседник издания.

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