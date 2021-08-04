Непонятно, с чего глава «Нафтогаза» Юрий Витренко взял, что Россия предлагает Украине возобновить прямую закупку газа. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Алексей Миллер ранее заявил, что «Газпром» готов увеличить транзитные обязательства перед Украиной выше текущих, если это будет экономически обосновано. В ответ на это Витренко сказал, что «Газпром» якобы пытается навязать Украине не только транзит, но и покупку газа по завышенным ценам после 2024 года. В «Газпроме» ответили, что никто не предлагал Украине покупать российский газ, а комментарий Миллера был адресован партнерам из стран ЕС, в первую очередь немецким.

Еще более абсурдно заявление Витренко о том, что якобы «Газпром» предлагает им купить газ по завышенным ценам, потому что сейчас украинская сторона именно этим и занимается, подчеркнул эксперт.

Специалист напомнил, что Украина с 2015 года отказалась выполнять контракт с «Газпромом» до конца 2019 года и начала покупать российский газ у европейских посредников по виртуальному реверсу.

«Газ идет транзитом через Украину к европейцам, они из этого транзита забирают газ и проводят взаимозачет: европейцы отдают деньги «Газпрому», а украинцы отдают деньги европейским трейдерам. Естественно, что это дороже, чем если бы «Нафтогаз» покупал его напрямую у «Газпрома». Почему Витренко считает, что у «Газпрома» будет дороже, непонятно», — рассуждает Юшков.

Нынешняя схема устраивает всех, и поднимать вопрос о поставках «Газпрому» было бы невыгодно, потому что Украина по традиции начнет привязывать вопрос покупки газа к вопросу транзита, как она делала в 2009 году, заключил собеседник издания.

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