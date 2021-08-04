Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий в интервью изданию Украина.ру заявил, что Ялта может стать более модным местом, чем Голливуд и сказал, что для этого нужно сделать

«Существует моднейшая платформа "Ялтинская киностудия", которую Сталин специально сделал в противовес Голливуду, чтобы в Ялте, во всех городах стояли модные отели, небоскребы, концертные площадки, фестивали для кинопоказов, художественных выставок, если всю эту индустрию в Ялте, в Крыму развить, то Голливуд, как Остап Бендер говорил, автоматом перемещается в Ялту», — сказал Паук.

Троицкий утверждает, что тогда туристы со всего мира будут «ломиться» в Крым, а если им еще предложить «моднейший крымский портвейн», то желающих уехать вообще не будет.

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На этом выступлении Паук пообещал зрителям не только «угарный рок-н-ролл», но и встречу «с Ельциным из ада».

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«Коррозия металла» — российская трэш-метал группа, скандально известна вызывающими текстами и эпатажными сценическими выступлениями.