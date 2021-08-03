Восхваление пособников нацизма в Эстонии, которое поддерживают члены местного парламента, отвратительно, заявила замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова 3 августа

«Восхваление пособников нацизма, добровольно воевавших на стороне гитлеровского режима за его интересы, стало в современной Эстонии повседневным явлением. Особенно отвратительно, когда в таких демонстрациях любви к нацизму принимают участие представители законной власти — члены эстонского парламента», — цитирует ее РИА Новости.

Также в МИД РФ хотели бы услышать оценки об этих событиях партнеров Эстонии по Евросоюзу, добавила Бикантова, отметив, что в Эстонии глумятся над исторической правдой и памятью о жертвах преступных деяний гитлеровцев.