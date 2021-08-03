Овнам звезды сулят продвижение по службе и другие приятные перспективы. Астрологи советуют держать себя в руках и не тратить все деньги сразу, несмотря на успешность в финансовом плане.
Львам в августе удастся изменить свое будущее — открываются новые возможности и для карьерного роста, и во множестве других сфер. Людей этого знака ждут необычные ситуации и увлекательные приключения.
Раки добьются успеха, если не опустят руки и будут упорно стремиться к намеченной цели. Помните, что самая темная ночь — перед рассветом, не сдавайтесь, и будете вознаграждены, обещают астрологи.
Близнецам придется потрудиться в августе больше обычного, поэтому важно не забывать и об отдыхе. Не забудьте вознаградить себя за приложенные усилия и уделить время близким, и успех задержится в вашей жизни надолго.
Дев ждет успех на работе, но астрологи призывают не забывать про любовную сферу — главные сюрпризы августа звезды приготовили именно в ней.