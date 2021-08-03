В августе звезды будут благосклонны ко всем знакам зодиака, но к этим пяти счастливчикам - особенно, поведал астролог Павел Глоба в своем прогнозе, опубликованном на днях на сайте dailyhoro

Украинский астролог назвал год, когда Париж, Лондон и Вашингтон будут смыты с лица земли © CC0, Pixabay звезды сулят продвижение по службе и другие приятные перспективы. Астрологи советуют держать себя в руках и не тратить все деньги сразу, несмотря на успешность в финансовом плане.

Львам в августе удастся изменить свое будущее — открываются новые возможности и для карьерного роста, и во множестве других сфер. Людей этого знака ждут необычные ситуации и увлекательные приключения.

Раки добьются успеха, если не опустят руки и будут упорно стремиться к намеченной цели. Помните, что самая темная ночь — перед рассветом, не сдавайтесь, и будете вознаграждены, обещают астрологи.

Близнецам придется потрудиться в августе больше обычного, поэтому важно не забывать и об отдыхе. Не забудьте вознаградить себя за приложенные усилия и уделить время близким, и успех задержится в вашей жизни надолго.

Дев ждет успех на работе, но астрологи призывают не забывать про любовную сферу — главные сюрпризы августа звезды приготовили именно в ней.