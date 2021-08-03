Астрологи утверждают, что даже в самые удачные месяцы выдаются опасные дни, когда стоит быть осторожнее. Когда стоит быть на чеку в наступившем августе во вторник написали Vesti.ua

«Устричный гигант»: на Украине объявили о возвращении былого достоинства © Charlotta Wasteson / flickr 4 августа. В зоне риска — финансы и работа.

«Меркурий и Солнце окажутся в соединении. Это всегда очень опасный аспект, который происходит относительно часто. Солнце и Меркурий встретятся в Знаке Льва, что говорит лишь об одном — нас ждут проблемы в организации рабочего процесса и в общении», — сообщают астрологи.

В следующий раз непростым окажется 13 августа, это еще и пятница. Единственным благоприятным фактором в это время будет растущая Луна в Весах, она позволит проще относиться к проблемам, но не избавит от них. В этот день специалисты советуют следить за словами и мыслями, не зацикливаться на негативе.

В четверг, 19 августа, Меркурий соединится с Марсом. Астрологи считают это самым неблагоприятным вариантом из всех возможных, поэтому смело относят 19 число к самому опасному времени августа. Ждать от кого-то поддержки в этот день не стоит, а вот предательства, в том числе измены, максимально вероятны.

Вздохнуть свободно 20 августа не удастся: в дело вступит Уран, который станет ретроградным. Этот день пройдет в спонтанных обидах, мелких ссорах и неприятных переживаниях.

Наконец, последним опасным днем месяца специалисты назвали 30 августа. Меркурий в Весах принесет невнимательность, ухудшение памяти и пустые обещания. Все это может плохо сказаться на финансовой и любовной сферах.