«Документ предусматривает содействие Литве в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за стремительного увеличения количества нелегальных мигрантов с территории Белоруссии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Кабинет министров Украины обязан обеспечить предоставление гуманитарной помощи Литовской Республике для обустройства ее государственной границы.
Ранее в украинском Кабмине сообщали, что правительство на заседании одобрило проект указа президента Украины о предоставлении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для обустройства границы с Белоруссией.
С начала 2021 года границе Литвы с Белоруссией литовские пограничники столкнулись с резко возросшим потоком нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки.
За этот период было задержано 2 839 «путешественников» из этих регионов, что в 35 раз больше, чем за весь 2020 год.
В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко из-за санкций Запада остановил выполнение договора Белоруссии с ЕС о реадмиссии, что вызвало резкое усиление потока нелегальных мигрантов в Евросоюз из Африки и Ближнего Востока и поставило в тупик европейские власти.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинял Белоруссию в использовании нелегальных мигрантов в качестве «гибридного оружия».
Лукашенко же сравнил литовских пограничников с фашистами и пообещал в случае новых санкций Евросоюза ограничить транзит европейского транспорта через территорию Белоруссии.