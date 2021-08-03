Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №341/2021 «О предоставлении гуманитарной помощи Литовской Республике», сообщила пресс-служба Зеленского 3 августа

«Документ предусматривает содействие Литве в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за стремительного увеличения количества нелегальных мигрантов с территории Белоруссии», — говорится в сообщении.

Литва подсчитала стоимость защиты ЕС от белорусских мигрантов © РИА Новости, Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанк

Ранее в украинском Кабмине сообщали, что правительство на заседании одобрило проект указа президента Украины о предоставлении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для обустройства границы с Белоруссией.

С начала 2021 года границе Литвы с Белоруссией литовские пограничники столкнулись с резко возросшим потоком нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки.

За этот период было задержано 2 839 «путешественников» из этих регионов, что в 35 раз больше, чем за весь 2020 год.

В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко из-за санкций Запада остановил выполнение договора Белоруссии с ЕС о реадмиссии, что вызвало резкое усиление потока нелегальных мигрантов в Евросоюз из Африки и Ближнего Востока и поставило в тупик европейские власти.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинял Белоруссию в использовании нелегальных мигрантов в качестве «гибридного оружия».

Лукашенко же сравнил литовских пограничников с фашистами и пообещал в случае новых санкций Евросоюза ограничить транзит европейского транспорта через территорию Белоруссии.