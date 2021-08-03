Глава правящей партии «Слуга народа» Александр Корниенко объявил, что Украина будет возвращать себе былую славу «устричного гиганта». Такое заявление он сделал в ходе визита на ферму «Устричная Скифия», которая находится на Тилигульском лимане, соответствующий пост появился 3 августа на странице партии в Facebook

«Во времена Российской империи юг Украины был местом выращивания аквакультур, которые экспортировали на весь мир. И сейчас Украина должна вернуть славу устричного гиганта. Будем взращивать такие предприятия, помогать им расти. В частности, здесь надо серьезно говорить о создании туристско-промышленного кластера», — сказал Корниенко.

Жительницу Херсона ужаснула рыба с живой начинкой - видео © Facebook

Ранее в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины анонсировали совместные планы с Госрыбагентством по запуску проекта выращивания мидий в Черном море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЖАРЕНЫЙ КУЙ, ПЬЯНЫЕ КРЕВЕТКИ И ПЕЧЕНЬЕ С ОСАМИ: САМЫЕ МЕРЗКИЕ БЛЮДА МИРА.

«Будем устричным гигантом, сказал Корниенко и спрятался в раковину», «Интересно кто конкретно… какой новый или старый олигарх… будет развивать этот бизнес? А страна и народ точно не будут есть этих устриц» — отреагировали на новость украинские пользователи.

К слову, большинство устричных ферм Украина утратила вместе с Крымом, как и основной туристический регион. главным пляжем страны теперь должна стать Кирилловка, а где конкретно посетят устриц Корниенко пока не уточнил.