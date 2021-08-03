Дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина и ее племянница Клавдия Земцова, она же дочь Кристины Орбакайте, устроили танцевальный батл. Видео в сеть 3 августа выложил отец первой - ведущий Максим Галкин

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