«Утренняя разминка. Танцевальная импровизация — Лиза и Клава», — подписал ролик Галкин.
«Ну это же супер, Клава с серьезностью Кристины на лице и Лизка гуттаперчевая, вся на шарнирах», «Потрясные девчонки», «Вот это жара», «Клевый батл», «Клава пластичность — 6,0, Лиза артистичность — 6,0. Мы наверное наблюдаем за взрослением будущих звезд российской эстрады», — прокомментировали пользователи.
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Лиза Галкина — младшая дочь певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина. Сейчас девочке 7 лет, в сентябре вместе со своим братом-близнецом Гарри она пойдет во второй класс.
Клавдия Земцова — внучка Пугачевой и дочь исполнительницы Кристины Орбайкайте. Отец 9-летней девочки — американский бизнесмен российского происхождения Михаил Земцов.