Украинский нацизм и нацисты являются врагами России, а врагом нужно уничтожать, иного выбора нет. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что это люди смерти и ненависти, которые ставят вопрос о том, что если будет Украина, то не будет России и наоборот.

«Понятно, что если этих людей пустить в Россию, то они будут идти до Камчатки, и нам покажется малым всё то, что немецко-фашистские оккупанты творили у нас с огромным удовольствием. Мы это видели 2 мая в Одессе. Иллюзий быть не может», — категоричен Суздальцев.

Что касается уничтоженного мемориала людям, которые спасли Львов от уничтожения, то солидную часть охранников лагерей смерти как раз составляли выходцы из бандеровских формирований, так что неонацистам есть на кого равняться, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.