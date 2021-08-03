Во Львове окончательно уничтожили мемориал на Холме Славы — памятник погибшим солдатам Великой Отечественной войны. Его вандализация началась сразу по итогам Евромайдана. Тридцатиметровую стелу, которая венчала мемориальный комплекс, торжественно повалили еще несколько лет назад, а затем разрушали памятник по частям — при поддержке местных чиновников, которые приняли решение об уничтожении «оккупационного монумента». Хотя он формально не подпадал под действие закона о так называемой "декоммунизации".
Эксперт подчеркнул, что это люди смерти и ненависти, которые ставят вопрос о том, что если будет Украина, то не будет России и наоборот.
«Понятно, что если этих людей пустить в Россию, то они будут идти до Камчатки, и нам покажется малым всё то, что немецко-фашистские оккупанты творили у нас с огромным удовольствием. Мы это видели 2 мая в Одессе. Иллюзий быть не может», — категоричен Суздальцев.
Что касается уничтоженного мемориала людям, которые спасли Львов от уничтожения, то солидную часть охранников лагерей смерти как раз составляли выходцы из бандеровских формирований, так что неонацистам есть на кого равняться, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.