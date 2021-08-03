Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который рассказал о любви к Крыму. Об этом Володин написал 3 августа в своем Telegram-канале

«Бывают разные заявления, но это — относится к тем, которые лучше не делать, если сам не искренен и не любишь. Если под "любовью" Зеленский понимает водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и финансовую блокады, которые он объявил жителям Крыма, то это не любовь, а геноцид», — написал Володин.

«Иногда лучше жевать, чем говорить» - Аксенов жестко ответил Зеленскому за претензии на Крым © РИА Новости, Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

«Из воспоминаний биографа [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель, она ставила целью объединить страны ЕС в вопросе антироссийских санкций. Расчет был, что повышение цен на продукты в России вследствие санкций приведет к снижению популярности нашего президента среди населения. Планы не оправдались. Но что это, как не попытка блокады с целью продовольственного кризиса?» — прокомментировал спикер ГД РФ.

Володин порекомендовал Зеленскому задуматься о жизни своего народа, чтобы им было где работать на родине, а не «на плантациях Польши и других стран Европы». Напомнил спикер и об обещании Украинского лидера остановить войну в Донбассе.

«Иначе точно не дождется любви украинского народа», — констатировал Володин.

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Утром 3 августа стало известно, что Зеленский дал интервью на русском языке для жителей Крыма, ЛНР и ДНР, в котором признался в любви к полуострову и заявил, что регион никогда не будет российским.