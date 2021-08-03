«Бывают разные заявления, но это — относится к тем, которые лучше не делать, если сам не искренен и не любишь. Если под "любовью" Зеленский понимает водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и финансовую блокады, которые он объявил жителям Крыма, то это не любовь, а геноцид», — написал Володин.
Он добавил, что подобные циничные и жестокие методы украинские власти, возможно, перенимают у своих европейских коллег.
«Из воспоминаний биографа [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель, она ставила целью объединить страны ЕС в вопросе антироссийских санкций. Расчет был, что повышение цен на продукты в России вследствие санкций приведет к снижению популярности нашего президента среди населения. Планы не оправдались. Но что это, как не попытка блокады с целью продовольственного кризиса?» — прокомментировал спикер ГД РФ.
Володин порекомендовал Зеленскому задуматься о жизни своего народа, чтобы им было где работать на родине, а не «на плантациях Польши и других стран Европы». Напомнил спикер и об обещании Украинского лидера остановить войну в Донбассе.
«Иначе точно не дождется любви украинского народа», — констатировал Володин.
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Утром 3 августа стало известно, что Зеленский дал интервью на русском языке для жителей Крыма, ЛНР и ДНР, в котором признался в любви к полуострову и заявил, что регион никогда не будет российским.