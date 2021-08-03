Женщина заявила, что была приятно удивлена тем, что ей позвонил сам секретарь СНБО с обещанием решить проблемы, возникшие из-за санкций, в частности, разблокировать счета в банке.
«Конечно же, я не ожидала, что мне позвонит сам секретарь СНБО. Когда увидела незнакомый номер, то подумала, что после выхода статьи со мной хотят поговорить журналисты других изданий. А тут такое», — рассказала Калинина.
По решению СНБО в санкционный список киевлянку Калинину внесли в 2018 году, из-за того что ее ФИО совпадает с данными крымчанки Ольги Калининой, участвовавшей в референдуме 2014 года в Крыму.
У гражданки Украины заблокировали счета, она не могла снять с карты зарплату. Кроме того, тогда СНБО поручил МИД Украины проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о введении санкций, поэтому семья Калининой опасалась выезжать за границу.