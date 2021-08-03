Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов позвонил жительнице Киева Ольге Калининой, которую СНБО в 2018 и 2021 годах по ошибке внес в санкционный список, и пообещал снять санкции. Об этом 3 августа сообщает «Обозреватель»

Киевлянку дважды ошибочно внесли в санкционный список СНБО © president.gov.ua

«Конечно же, я не ожидала, что мне позвонит сам секретарь СНБО. Когда увидела незнакомый номер, то подумала, что после выхода статьи со мной хотят поговорить журналисты других изданий. А тут такое», — рассказала Калинина.

По решению СНБО в санкционный список киевлянку Калинину внесли в 2018 году, из-за того что ее ФИО совпадает с данными крымчанки Ольги Калининой, участвовавшей в референдуме 2014 года в Крыму.

У гражданки Украины заблокировали счета, она не могла снять с карты зарплату. Кроме того, тогда СНБО поручил МИД Украины проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о введении санкций, поэтому семья Калининой опасалась выезжать за границу.