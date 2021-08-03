Украинский борец греко-римского стиля и депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Жан Беленюк вышел в финал Олимпийских игр в Токио-2020 и заявил, что очень истощен. Об этом 3 августа он заявил в эфире телеканала «UA: Перший»

Боксер из Крыма прошел в полуфинал Олимпиады © Rk.gov.ru Ивана Куклека. В первом раунде он уступал сопернику со счетом 0:1, но во втором вырвался вперед на семь очков — 7:1.

Борец, который претендует на золото Олимпиады в Токио-2020, не стал раскрывать информацию о том, беспокоит ли его травма руки.

«Есть некоторые нюансы, которые постигли нас в процессе. Возможно, я позже поделюсь этой информацией… Беспокоит ли плечо? Я уже потом расскажу, что было. Не хочу в процессе соревнований освещать эту информацию… Я сегодня очень истощен, было три схватки очень тяжелые… Хочу передать привет большой Владимиру Александровичу Зеленскому, — сказал Беленюк.

Также вместе с Беленюком в финал вышел еще один украинский борец — Парвиз Насибов. В четвертьфинале он поборол Артема Суркова из России.

Финальные поединки борцов состоятся в среду. В паре с Насибовым будет иранский борец Гераи Мохаммадрез, а с Беленюком сразится венгр Виктор Лоринц.