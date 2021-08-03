В частности, Беленюк в полуфинале победил хорватского борца Ивана Куклека. В первом раунде он уступал сопернику со счетом 0:1, но во втором вырвался вперед на семь очков — 7:1.
Борец, который претендует на золото Олимпиады в Токио-2020, не стал раскрывать информацию о том, беспокоит ли его травма руки.
«Есть некоторые нюансы, которые постигли нас в процессе. Возможно, я позже поделюсь этой информацией… Беспокоит ли плечо? Я уже потом расскажу, что было. Не хочу в процессе соревнований освещать эту информацию… Я сегодня очень истощен, было три схватки очень тяжелые… Хочу передать привет большой Владимиру Александровичу Зеленскому, — сказал Беленюк.
Также вместе с Беленюком в финал вышел еще один украинский борец — Парвиз Насибов. В четвертьфинале он поборол Артема Суркова из России.
Финальные поединки борцов состоятся в среду. В паре с Насибовым будет иранский борец Гераи Мохаммадрез, а с Беленюком сразится венгр Виктор Лоринц.