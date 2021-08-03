Певец, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич и его супруга экскурсовод и предпринимательница из Израиля Эйнат Кляйн впервые за долгое время опубликовали совместное фото. Поводом стала презентация семейного вина. Соответствующий пост звезды разместили в Instagram 3 августа

«Презентовали с женой наше новое вино. Вкусное, мне понравилось. По-моему, все получилось», — написал Макаревич.

В комментариях он уточнил, что виноделие — работа его жены, а он только «нарисовал этикетку».

Один из подписчиков раскритиковал музыканта и его супругу, написав, что каждый должен делать свое дело, на что Макаревич ответил: «Каждый должен заниматься тем, чем он хочет и может».

«Мы за трезвый образ жизни…» — прокомментировал новость о вине другой пользователь.

Это сообщение также удостоилось ответа лидера «Машины», он написал: «Удачи вам».

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Эйнат Кляйн — четвертая жена Макаревича, родилась она в Киеве, там же поступила в университет, но через некоторое время переехала в Израиль и продолжила обучение там.

Кляйн младше лидера «Машины времени» на 30 лет, известие об их бракосочетании появилось в СМИ в мае 2020 года. Познакомились супруги в одной из поездок, где женщина работала гидом. Избранница певца работает в сфере туризма — организует туры по странам Ближнего Востока и Африки.