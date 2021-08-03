Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который меняет название Дня защитника Украины на День защитников и защитниц Украины. Об этом во вторник, 3 августа, сообщила пресс-служба офиса главы государства

«Согласно закону, название праздника "День защитника Украины", который ежегодно отмечается 14 октября, меняется на "День защитников и защитниц Украины», — говорится в сообщении.

Зеленский создал совет по правам защитников Украины © пресс-служба президента Украины

Ранее соответствующий закон приняла Верховная Рада.

День защитника Украины ранее отмечался 23 февраля. В 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко утвердил новую дату для Дня защитника Украины — 14 октября.