«Согласно закону, название праздника "День защитника Украины", который ежегодно отмечается 14 октября, меняется на "День защитников и защитниц Украины», — говорится в сообщении.
В Офисе президента рассчитывают, что смена названия праздника будет способствовать «гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите Украины и надлежащему чествованию воинов обоих полов»
Ранее соответствующий закон приняла Верховная Рада.
День защитника Украины ранее отмечался 23 февраля. В 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко утвердил новую дату для Дня защитника Украины — 14 октября.