Историк, политолог

Сергей Борисович Станкевич родился в 1954 году в подмосковном Щёлково.

Окончил исторический факультет Московского педагогического института имени В. И. Ленина. Преподавал в Московском институте нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина. Работал старшим научным сотрудником в Институте всеобщей истории АН СССР.

Сергей Станкевич рассказал о перспективе большой войны Украины с Россией © РИА Новости, Владимир Песня

Выступил организатором демонтажа памятника Дзержинскому на Лубянке.

В 1991-1993 годах — руководитель Российского общественно-политического центра.

С июня 1991 по декабрь 1993 года — советник президента России Бориса Ельцина по политическим вопросам. Выполнял миссии в Крыму, Приднестровье, Таджикистане.

С декабря 1993 по декабрь 1995 года — депутат Госдумы РФ первого созыва от Партии российского единства и согласия.

Сергей Станкевич о статье Путина и о том, что разделило украинцев и русских © РИА Новости, Владимир Песня

В 2000-е годы в основном занимался бизнесом. Был избран членом политического совета «Союз Правых Сил».

В ноябре 2011 года Станкевич вошел в центральный совет движения «Выбор России», которое возглавлял Владимир Рыжков.

Эксперт Фонда Анатолия Собчака. С 2016 года — член Совета политической Партии Роста, председатель комитета партии по международным связям.