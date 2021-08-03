Сергей Борисович Станкевич родился в 1954 году в подмосковном Щёлково.
Окончил исторический факультет Московского педагогического института имени В. И. Ленина. Преподавал в Московском институте нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина. Работал старшим научным сотрудником в Институте всеобщей истории АН СССР.
С апреля 1989 года по январь 1992 года — народный депутат СССР от Черёмушкинского района Москвы, член Верховного Совета СССР. Работал в комитете по законодательству Верховного Совета. Входил в Межрегиональную депутатскую группу.
Выступил организатором демонтажа памятника Дзержинскому на Лубянке.
В 1991-1993 годах — руководитель Российского общественно-политического центра.
С июня 1991 по декабрь 1993 года — советник президента России Бориса Ельцина по политическим вопросам. Выполнял миссии в Крыму, Приднестровье, Таджикистане.
С декабря 1993 по декабрь 1995 года — депутат Госдумы РФ первого созыва от Партии российского единства и согласия.
В 1995 году был обвинен в коррупции, покинул Россию, проживал в США и Польше. В ноябре 1999 года с него сняли обвинения, Станкевич вернулся в Россию.
В 2000-е годы в основном занимался бизнесом. Был избран членом политического совета «Союз Правых Сил».
В ноябре 2011 года Станкевич вошел в центральный совет движения «Выбор России», которое возглавлял Владимир Рыжков.
Эксперт Фонда Анатолия Собчака. С 2016 года — член Совета политической Партии Роста, председатель комитета партии по международным связям.