Глава Республики Крым Сергей Аксенов отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым «никогда не будет российской землей», на своей странице «ВКонтакте» 3 августа

Чей Крым: Зеленский дал неожиданный ответ на главный украинский вопрос © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Крымчане на себе прочувствовали "любовь" официального Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы, которые украинские политики льют как внутри своей страны, так и на международных площадках. Людей давно тошнит от этой "любви"», — написал Аксенов.

Он предложил послать Зеленскому в подарок крымских рапанов, о которых украинский президент вспомнил в интервью, потому что «иногда лучше жевать, чем говорить».

Аксенов заявил, что «Крым был, есть и будет российским».