По словам Аксёнова, интервью Зеленского, в котором тот назвал Крым «своей землей», — «жалкое зрелище, набор глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят».
«Крымчане на себе прочувствовали "любовь" официального Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы, которые украинские политики льют как внутри своей страны, так и на международных площадках. Людей давно тошнит от этой "любви"», — написал Аксенов.
Он предложил послать Зеленскому в подарок крымских рапанов, о которых украинский президент вспомнил в интервью, потому что «иногда лучше жевать, чем говорить».
Аксенов заявил, что «Крым был, есть и будет российским».