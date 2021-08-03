Совет национальной безопасности и обороны Украины второй раз перепутал жительницу Киева с ее тёзкой, живущей в Крыму, и заблокировал ее счета. Об этом сообщает «Обозреватель» 3 августа

От действий СНБО пострадала младший научный сотрудник Института международных отношений КНУ им. Шевченко Ольга Калинина.

Украинский министр предсказал России «камни с неба» из-за Крыма © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк Ольгу Калинину, на Украине причисляют к террористам из-за того, что она была секретарем территориальной избирательной комиссии Первомайского района Республики Крым.

В первый раз в санкционный список киевлянку Калинину внесли в 2018 году, из-за того что ее ФИО совпадает с данными крымчанки. У нее заблокировали счета, она не могла снять с карты зарплату. Кроме того, тогда СНБО поручил МИД Украины проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о введении санкций, поэтому семья Калининой опасалась выезжать за границу.

За год киевлянке удалось добиться исключения из списка, однако в июле 2021 года ее данные вновь оказались в списке СНБО.

«Это же надо так лажать, чтобы второй раз ошибочно "отправить" человека под санкции! Но, знаете, даже не удивлюсь, если через несколько лет снова увижу себя в подобном списке», — заявила Калинина.

СНБО Украины обвиняет в причастности к «терроризму» участников референдума 2014 года, по итогам которого Крым стал российским регионом. 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.