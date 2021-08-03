От действий СНБО пострадала младший научный сотрудник Института международных отношений КНУ им. Шевченко Ольга Калинина.
Ее тезку, живущую в Крыму Ольгу Калинину, на Украине причисляют к террористам из-за того, что она была секретарем территориальной избирательной комиссии Первомайского района Республики Крым.
В первый раз в санкционный список киевлянку Калинину внесли в 2018 году, из-за того что ее ФИО совпадает с данными крымчанки. У нее заблокировали счета, она не могла снять с карты зарплату. Кроме того, тогда СНБО поручил МИД Украины проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о введении санкций, поэтому семья Калининой опасалась выезжать за границу.
За год киевлянке удалось добиться исключения из списка, однако в июле 2021 года ее данные вновь оказались в списке СНБО.
«Это же надо так лажать, чтобы второй раз ошибочно "отправить" человека под санкции! Но, знаете, даже не удивлюсь, если через несколько лет снова увижу себя в подобном списке», — заявила Калинина.
СНБО Украины обвиняет в причастности к «терроризму» участников референдума 2014 года, по итогам которого Крым стал российским регионом. 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.