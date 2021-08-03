В преддверии 30-летия независимости Украины врач-педиатр, писатель и популярный ведущий Евгений Комаровский сделал для страны неутешительный политический прогноз. Об этом 2 августа он заявил в интервью с Василием Головановым на телеканале «Украина 24»

«Я в преддверии 30-летнего нашего праздника, в кавычках праздника, говорю, как человек, который много в этой жизни насмотрелся. Если мы не изменим модель существования политического класса, то нашей страны не будет. Мы потеряем независимость… Я даже боюсь, что я до этого доживу», — заявил Комаровский.

Аптекари могут «грохнуть» меня в любой момент — Комаровский © Евгений Комаровский/инстаграм

Ранее Комаровский заявил, что ко Дню независимости на Украине будет эпидемия «дельта»-штамма коронавируса.

В 2021 году Украина отметит 30-летие независимости. Торжественные мероприятия запланированы на 22, 23 и 24 августа. 23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит так называемой «Крымской платформы». 24 августа пройдет военный парад.