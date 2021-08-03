«Я в преддверии 30-летнего нашего праздника, в кавычках праздника, говорю, как человек, который много в этой жизни насмотрелся. Если мы не изменим модель существования политического класса, то нашей страны не будет. Мы потеряем независимость… Я даже боюсь, что я до этого доживу», — заявил Комаровский.
При этом он отметил, на сегодняшний день на Украине все идеологии разделяют народ. Поэтому, если украинская власть немедленно не подойдет к объединяющей идеологии, страна разобьется на два «больших электоральных куска, дрейфующих в разные стороны». Это, по словам Комаровского, произойдет в очень близком историческом отрезке.
Ранее Комаровский заявил, что ко Дню независимости на Украине будет эпидемия «дельта»-штамма коронавируса.
В 2021 году Украина отметит 30-летие независимости. Торжественные мероприятия запланированы на 22, 23 и 24 августа. 23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит так называемой «Крымской платформы». 24 августа пройдет военный парад.